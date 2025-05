Sun Polo Gombia Park Fest: il programma della fiera di San Polo 2025

Presentato ufficialmente il programma completo di “Sun Polo Gombia Park Fest 2025”, la fiera di San Polo di Torrile in programma dal 23 al 25 maggio al parco Gombia di San Polo.

“Un nuovo format – annunciano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora agli Eventi Anna Lipuma – che si propone come obiettivo quello di regalare tre giorni di grande festa a tutto il territorio coinvolgendo associazioni, attività commerciali, cittadini e cittadine, in un’ottica di inclusione che faccia percepire la fiera come la festa dei torrilesi e delle torrilesi, protagonisti fattivi delle attività e delle scelte che, insieme a loro, si sono condivise e si continueranno a condividere anche in altri eventi e negli anni a venire”.

L’organizzazione è a cura del Comune di Torrile in collaborazione con Bi&Bi Eventi, il sostegno di Iren, San Polo Lamiere, Impresa Tirri Felice, Farmacia Cordero, Sintra ed Errea ed il coinvolgimento delle associazioni e delle attività economiche del territorio.

Il debutto venerdì 23 maggio alle 18,30 con l’inaugurazione ufficiale ed il classico taglio del nastro. A seguire alle 18,45 laboratorio per bambini a cura del circolo Il Portico, alle 18,50 allenamento funzionale a corpo libero con Francesca Pt Spazio24 nella palestra di via Verdi e alle 19 al parco Gombia apertura degli stand per lo street food. In serata alle 21 musica con i Borderline Group e dalle 23 l’atteso arrivo di Tommaso Replica, deejay parmigiano con 200mila followers su Instagram.

Si prosegue sabato 24 maggio dalle 10 alle 11,30 con l’allenamento per il pavimento pelvico con Giulia Darecchio al Smilin’ Studio in piazza Repubblica a San Polo e dalle 14 alle 19 nella sede di San Polo Immobiliare di via Asolana 46 a San Polo dove saranno offerti torte e caffè.

Dalle 16, nell’area del parco Gombia, apertura del villaggio di giochi antichi in legno a cura dell’associazione Officina Clandestina, del villaggio di giochi di società, degli stand di artigianato artistico ed inizio della dimostrazione di shiatsu a cura di Vanna Ischi. Sempre dalle 16 inizieranno il laboratorio di lettura per bambini a cura dell’associazione Per mettere le ali e il Gioco dei pacchi a cura dell’associazione Nontiscordardimé.

Quindi alle 18.30 sfilata di moda a cura della commerciante locale Miriam Boni con il contributo, per l’allestimento, di Studio CarboniAttivi dell’architetto Caterina Carboni con la collaborazione della parrucchiera Giustina e delle estetiste di Lam Aesthetic di Annamaria Leo che, nei giorni di sabato e domenica, organizzeranno anche una pesca ad offerta libera. La sfilata di moda sarà preceduta dall’esibizione delle Golden Majorettes.

Sempre sabato dalle 19.30 Truccabimbi a cura di Lam Aesthetic e, in serata, balli con Jumbo Story.

Domenica giornata clou con gara di orienteering alle 10 (iscrizioni al numero 393 7492560); apertura degli stand per lo street food dalle 12.30 e dalle 16 con la riapertura delle attività nel parco Gombia dove si terranno anche il Flash mob poetico a cura de “Il colore delle parole” alle 16.30 e alle 17.30 la consegna della Costituzione a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze residenti nati e nate del 2007. In serata alle 19.30 cena con concerto con musica live del gruppo “I Penta’s”.