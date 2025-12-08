Suoni per Gaza Parma: musica, arte e testimonianze

Il 12 dicembre all’Arci Stella di Trecasali, una serata di solidarietà con live, dj set e una mostra illustrata per raccogliere fondi a favore dell’operato umanitario di MSF

Trecasali (PR) – Una serata di musica, arte e testimonianze per sostenere l’intervento umanitario di Medici Senza Frontiere a Gaza: è l’iniziativa “Suoni per Gaza – Parma” in programma il 12 dicembre 2025 a Trecasali, presso il circolo Arci Stella di Piazza Eugenio Fontana 6. L’evento, che aprirà le porte al pubblico alle 20.00, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare interamente all’organizzazione medico-umanitaria, impegnata in prima linea nel garantire assistenza sanitaria in uno dei contesti più difficili del momento.

Il cartellone della serata propone una combinazione di musica dal vivo e DJ set, con le esibizioni di Miglio, Emily Collettivo Musicale, Pianura, Lotta e Cienfuego. Accanto alle performance musicali, il programma prevede spazi dedicati a testimonianze e contributi e la mostra di illustrazioni firmate da Carmendisegna, Bricioleee, Livingla_vida_luca, Muphriid, Cicadasis, Mare Sciallo, Alessiaso007, Macchinagoblin e Ninnitruden, che presenteranno opere dedicate al tema della solidarietà e dell’impegno civile.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sissa Trecasali ed è realizzata in collaborazione con Arci Stella di Trecasali. La conduzione della serata sarà affidata a Yuri Bussi. È previsto un contributo di entrata a offerta libera (consigliato di 10 euro).

Con questa iniziativa, musica e arte si mobilitano per offrire un sostegno concreto al lavoro di Medici Senza Frontiere, unendo cultura e solidarietà in un’unica serata, aperta alla comunità.