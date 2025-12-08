Quotidiano online di Parma

Suoni per Gaza Parma: musica, arte e testimonianze

di Andrea Marsiletti

Il 12 dicembre all’Arci Stella di Trecasali, una serata di solidarietà con live, dj set e una mostra illustrata per raccogliere fondi a favore dell’operato umanitario di MSF

Trecasali (PR) – Una serata di musica, arte e testimonianze per sostenere l’intervento umanitario di Medici Senza Frontiere a Gaza: è l’iniziativa “Suoni per Gaza – Parma” in programma il 12 dicembre 2025 a Trecasali, presso il circolo Arci Stella di Piazza Eugenio Fontana 6. L’evento, che aprirà le porte al pubblico alle 20.00, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare interamente all’organizzazione medico-umanitaria, impegnata in prima linea nel garantire assistenza sanitaria in uno dei contesti più difficili del momento.

Il cartellone della serata propone una combinazione di musica dal vivo e DJ set, con le esibizioni di Miglio, Emily Collettivo Musicale, Pianura, Lotta e Cienfuego. Accanto alle performance musicali, il programma prevede spazi dedicati a testimonianze e contributi e la mostra di illustrazioni firmate da Carmendisegna, Bricioleee, Livingla_vida_luca, Muphriid, Cicadasis, Mare Sciallo, Alessiaso007, Macchinagoblin e Ninnitruden, che presenteranno opere dedicate al tema della solidarietà e dell’impegno civile.

† I primi passi di Gesù bambino [dal 5° Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sissa Trecasali ed è realizzata in collaborazione con Arci Stella di Trecasali. La conduzione della serata sarà affidata a Yuri Bussi. È previsto un contributo di entrata a offerta libera (consigliato di 10 euro).

Con questa iniziativa, musica e arte si mobilitano per offrire un sostegno concreto al lavoro di Medici Senza Frontiere, unendo cultura e solidarietà in un’unica serata, aperta alla comunità.


Leggi anche:

“La causa palestinese non chiede compassione, chiede schieramento”: il viaggio della Freedom Flotilla raccontato dall’attivista di Parma Mattia Gabella –...

Pinardi: “Oltre al governo criminale di Netanyahu e ai terroristi di Hamas, c’è l’avversario dell’indifferenza”

Missionari Saveriani, presentazione del libro “Sudari. Elegia per Gaza” di Paola Caridi

“Free Palestine” sui teatri pubblici di Parma: è polemica

Da Gaza a Parma, il viaggio di Mohammed: “L’arte è la voce dei bambini sotto le bombe”. INTERVISTA

La scritta “Israele = Nazismo” sul muro del torrente Parma

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies