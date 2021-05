Superbonus, Cavandoli (Lega): “Obiettivi non raggiunti, ora semplificazioni proroga a tutto il 2023”

“L’attività edilizia è sempre stata alla base di ogni boom economico. Il Superbonus 110% è stato introdotto un anno fa dal Decreto Rilancio per realizzare interventi di riqualificazione degli immobili con l’obiettivo di migliorarne l’impatto energetico e dare impulso al settore rilanciando l’economia. Al momento, è evidente che l’obiettivo è ben lontano dall’essere raggiunto. Ci vogliono semplificazioni e proroga a tutto il 2023”, ha detto Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega, componente della Commissione Finanze della Camera, partecipando al Webinar dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati dal titolo “Superbonus 110%. Un’occasione per il miglioramento del Paese”.

“Enea ci dice che su circa 4 miliardi stanziati per il 2020 sono stati realizzati 8 mila interventi per 600 milioni di euro di detrazioni: il 15%, davvero poco. Tra le cause – ha spiegato Cavandoli – il ritardo con cui sono stati emanati i decreti attuativi, la farraginosità della procedura e la verifica preventiva della conformità edilizia, soprattutto per condomini e fabbricati più vecchi, che deve essere fatta dagli uffici comunali, spesso privi di personale sufficiente per seguire tutte le pratiche, soprattutto in tempi di smart working. Se chi vuole ristrutturare deve passare mesi a interfacciarsi con la pubblica amministrazione senza avere tempi certi, finisce per rinunciare.”

“Per superare l’impasse – ha proseguito la parlamentare parmigiana – da tempo la Lega propone di semplificare le procedure, come speriamo di fare con l’imminente decreto Semplificazioni, che dovrebbe anche ampliare ad alberghi e strutture ricettive la platea dei beneficiari per rilanciare in Italia un vero turismo sostenibile”.

“La Lega – ha concluso Cavandoli – si impegna a prorogare il Superbonus per tutti i beneficiari fino al 31 dicembre 2023. Il presidente Draghi ha assicurato che questa proroga entrerà nel disegno di legge bilancio per il 2022, ma stiamo lavorando per renderla operativa al più presto, per permettere una migliore programmazione degli interventi. Meno burocrazia, tempi ragionevoli e certi sono necessari per raggiungere gli obiettivi di riqualificazione energetica e di rilancio dell’economia”.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega.