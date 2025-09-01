Svelate le maglie della Parma Mezza Maratona 2025: un omaggio alla grinta dei runner

La manifestazione andrà in scena il 14 settembre con partenza e arrivo in piazza Garibaldi

Una maglia che è un inno all’energia e al mordente dei partecipanti alla Parma Mezza Maratona. Ancora una volta sono a firma ErreàSport le “divise” della corsa per eccellenza nel cuore della città che andrà in scena il 14 settembre.

‘Credo che la maglia sia un tassello fondamentale nella narrazione della Parma Mezza perché contribuisce a raccontarci la sostanza dell’evento – commenta il presidente Iacopo Tadonio -. I colori vivaci, le rifiniture raffinate, il messaggio impresso direttamente sulla stoffa: tutto per rendere ancora più speciale l’evento sportivo per eccellenza della città. Oltre alle istituzioni e ai nostri partner, siamo particolarmente grati ad Erreà che ancora una volta è riuscita a interpretare la Parma Mezza Maratona in tutte le sue sfaccettature’.

Aggiunge Angelo Gandolfi, presidente di Erreà: «Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più, perché questa maglia non è solo tecnica: è simbolo, è carattere, è appartenenza. Anche per l’edizione 2025 volevamo un design che parlasse chiaro, ancora prima della partenza. Colori forti, messaggi diretti, dettagli che restano impressi. È la nostra maniera di correre insieme, anche senza essere in gara.»

La maglia ufficiale – Un capo che celebra l’energia dei runner e lo spirito autentico della città di Parma. Grintosa, vivace e subito riconoscibile, la maglia firmata Erreà abbina il fucsia acceso del fronte al nero profondo del retro, valorizzati da cuciture e dettagli giallo fluo che donano un look audace e dinamico. Al centro, lo slogan “Don’t think, run!” lancia un messaggio chiaro e diretto: correre con istinto e passione. Realizzata in tessuto tecnico traspirante, assicura comfort, leggerezza e massima libertà di movimento, per accompagnare ogni runner dal primo all’ultimo chilometro.