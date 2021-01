Svoltare, Campari (Lega): “Inevitabili le dimissioni del sindaco Pizzarotti”

“L’assessore Rossi dovrebbe essersi già dimessa da tempo, tali e tanti sono stati i comportamenti ingiustificabili tenuti prima e dopo lo scoppio dello scandalo della finta onlus Svoltare. Ma non è stata sola: da parte del sindaco Pizzarotti non c’è stato nessun riconoscimento degli errori commessi, nessun tentativo di fare luce sugli aspetti più oscuri dell’opaco rapporto tra il welfare comunale e la finta onlus, ma solo reticenze e insulti a chi chiedeva trasparenza.

Il sindaco Pizzarotti è arrivato a piegare il regolamento comunale pur di dare la civica benemerenza di Sant’Ilario alla finta onlus Svoltare. Di fronte alle nostre critiche rispose che era stata una decisione sua per dare un segnale alla città.

Il segnale che Pizzarotti ha dato e continua a dare è quello di un Comune che premia un’associazione amica senza controllare che sia in regola e continua a darle risorse pubbliche anche dopo aver scoperto che in regola non è. Le scelte politiche richiedono l’assunzione di responsabilità politiche.

In questo caso possono essere solo le dimissioni.

Questo sì che sarebbe un segnale alla città.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega presente al sit in degli esponenti del centrodestra in Piazza Garibaldi.