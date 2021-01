Svoltare, il centrodestra unito scende in piazza lunedì 18: “Chiediamo chiarezza e dimissioni di sindaco e assessore”

Gli esponenti locali di Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con i rispettivi consiglieri regionali e i parlamentari, lunedì 18 gennaio alle ore 15.00, manifesteranno in sicurezza in Piazza Garibaldi, in concomitanza del Consiglio comunale straordinario indetto presso la Casa della Musica, per fare chiarezza sulla vicenda che ha al centro “Svoltare”.

“Le risposte che abbiamo ricevuto finora da sindaco e assessore al welfare non sono sufficienti – dichiarano in una nota congiunta Sabrina Alberini, referente provinciale Lega Salvini Premier, Stefano Bosi, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia ed Enrico Aimi, commissario regionale Forza Italia – Le riproporremo in piazza”.

“Perché, in occasione del Premio Sant’Ilario, il 13 gennaio del 2018, il sindaco Pizzarotti, a nome della città, consegnò a “Svoltare Onlus” il prestigioso attestato di civica benemerenza? Aveva proceduto ad una verifica dei requisiti formali di una associazione nata solo nel 2015? Sapeva che non era iscritta al Registro regionale del terzo settore e nemmeno al registro delle onlus e che quindi si definiva tale in forma indebita? – chiedono a gran voce gli esponenti del centrodestra – Il sindaco Pizzarotti e l’assessore Rossi hanno dichiarato che, quando ebbero piena contezza della irregolarità del documento che attestava l’iscrizione al registro regionale, presentarono un proprio esposto. E che da quel momento non furono più erogate risorse pubbliche a “Svoltare”: ma non fu così come la stessa rossi ha ammesso durante l’ultima riunione della commissione welfare. E ancora- insistono Alberini, Bosi e Aimi – perché il Comune non ha tenuto un comportamento più prudenziale e cautelativo? Parma non merita dubbi e silenzi. Esigiamo risposte subito e le dimissioni di chi ha taciuto e continua a farlo.”