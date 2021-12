“Swingin Christmas 2021”: lunedì 27 alla Casa della Musica serata benefica di auguri alla città

Si svolgerà lunedì 27 dicembre, alle 21, nella sala dei Concerti della Casa della Musica, il tradizionale evento natalizio di auguri alla città “Swingin Christmas 2021”, organizzato da Arti e Suoni APS e GAS Coop Onlus con il contributo del settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale del Comune di Parma e la collaborazione di Adas, Fidas, Intercral e Associazione culturale Ottoni Insieme Parma Brass.

L’evento, giunto alla sua decimo anno e diventato un momento tradizionale cittadino, ha anche questo Natale lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il trasporto gratuito dei malati oncologici dell’Ospedale Maggiore di Parma.

In questa edizione si aggiunge in modo ancora più importante la raccolta parallela per l’attivazione della nuova sede operativa e sociale della stessa Associazione (recentemente inaugurata) che funzionerà come punto di ritrovo delle realtà di volontariato della città.

Oltre al momento musicale, durante la serata di lunedì 27, presentata da Elena Bini, saranno premiati i volontari, medici e membri delle Associazioni, che si sono particolarmente distinti durante questo anno di pandemia.

Il concerto

Il palcoscenico della sala dei Concerti della Casa della Musica sarà calcato per l’occasione dall’Ensemble del Parma Brass, formato dal gruppo e quintetto d’ottoni stabile Daniele Pasciuta e Gigi Zardi alle trombe, Alberto Orlandi al Corno, Ughetti Roberto al Trombine, Gianluigi Paganelli al Basso Tuba e Paolo Murena alla batteria, ai quali si aggiungeranno le splendide voci di Elena Giardina, Silvia Olari e Lorenza Gambini.

La scaletta del concerto sarà incentrata principalmente sulla figura femminile nella musica e sul repertorio della tradizione natalizia, con tanti celebri brani gospel, tradizionale e pop jazz portati alla ribalta da artisti come Aretha Franklin, Dionne Warwick, Michael Jackson e molti altri.

Ingresso libero a offerta con Super Green Pass

Per prenotazioni: prenotazioneeventi@artiesuoni.com