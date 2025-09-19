Take Away della droga. Arrestato spacciatore

La Polizia di Stato – Squadra Mobile, nella mattinata di ieri, a conclusione di specifica attività investigativa, effettuata con pedinamenti e appostamenti finalizzati a contrastare lo spaccio al minuto di cocaina, ha tratto in arresto un pregiudicato di origine nigeriana di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile notavano un andirivieni di autoveicoli che si fermavano nei pressi di un esercizio pubblico sito in via Trento, zona San Leonardo, e che, dopo aver confabulato con il cittadino nigeriano, riprendevano repentinamente la marcia.

Gli operatori appostati, ritenendo che fosse in atto un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, anche alla luce della presenza di soggetti notoriamente dediti all’uso di dette sostanze, procedevano al contestuale fermo del potenziale acquirente a bordo di un autoveicolo e del nigeriano.

Alla vista degli agenti, il consumatore consegnava una dose di cocaina poco prima acquistata al prezzo di 35 euro.

Il nigeriano veniva trovato in possesso della somma di 365 euro, successivamente sequestrata poiché ritenuta provento di spaccio.

Lo stesso, alla luce dei fatti, veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto durante le fasi dell’arresto colpiva con pugni e calci gli operatori, che con non poche difficoltà riuscivano a immobilizzarlo e a condurlo in Questura.

L’uomo, con diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina, in sede di udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lo stesso il divieto di dimora a Parma e provincia.

Sono in corso le procedure amministrative da parte dell’Ufficio Immigrazione per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.