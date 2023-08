Tampona un’auto a Sacca di Colorno, fugge e finisce fuori strada: denunciato

Nottata movimentata a Sacca di Colorno, sulla Strada Provinciale 343, dove poco dopo le due di notte, una Peugeot 405 con alla guida un cittadino del Ghana di cinquantacinque anni, residente in Provincia di Cremona, dopo aver tamponato in un tratto di strada rettilineo, una Chevrolet che la precedeva nello stesso senso di marcia, con a bordo una famiglia composta da padre, madre e figlio residenti a Casalmaggiore (CR), si dava alla immediata fuga, senza preoccuparsi minimamente dei danni procurati al veicolo tamponato e tantomeno delle eventuali lesioni cagionate agli occupanti dello stesso.

Purtroppo per lui il suo maldestro comportamento è durato solo circa un chilometro, perché probabilmente a causa forte velocità sostenuta per darsi alla fuga, ovviamente nel chiaro tentativo di non farsi identificare e di sottrarsi ad eventuali controlli da parte delle Forze di Polizia, perdeva il controllo della sua autovettura, fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale, ribaltandosi a lato della strada nella corsia opposta.

E’ stato un mero caso fortuito che la sua pericolosa condotta di guida non abbia causato ulteriori gravi conseguenze ad altri utenti della strada che sarebbero potuti transitare nella corsia opposta in quel momento.

A seguito del tamponamento subito, i componenti della famiglia che viaggiavano sulla Chevrolet, per fortuna sono rimasti tutti illesi, ma hanno immediatamente segnalato l’accaduto al 112. La Centrale Operativa dei Carabinieri di Fidenza, di conseguenza ha prontamente inviato sul posto la pattuglia della Stazione Carabinieri di Roccabianca, che ha rinvenuto la Peugeot, a un chilometro di distanza dal luogo del tamponamento, a sua volta ribaltata a lato della strada e il suo conducente, unica persona a bordo del mezzo, che stava ricevendo i primi soccorsi da occasionali passanti.

Nel corso dei rilievi del sinistro i Carabinieri hanno accertato anche che la Peugeot durante la sua carambola, ha danneggiato il muro di cinta di una abitazione privata.

Il ghanese è stato soccorso da personale della C.R.I. di Colorno che l’ha condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Lo stesso ai carabinieri pareva in evidente stato psicofisico alterato, probabilmente per l’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, per questo è stato richiesto al personale medico dell’Ospedale di Parma di sottoporlo agli accertamenti sanitari previsti per la verifica del tasso alcolemico e l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, accertamenti rifiutati dall’interessato. Il rifiuto fa scattare la sanzione massima prevista in caso di positività ai testi tossicologici per la verifica di presenza di alcool e droga nel sangue. Il conducente della Peugeot è stato sanzionato per diversi illeciti penali ed amministrativi commessi con il suo comportamento:

– è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per:

il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti e puniti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada; per l’omissione di soccorso di cui si è reso protagonista, con la fuga dopo aver provocato il tamponamento, senza accertarsi delle condizioni e delle conseguenze che aveva causato con la sua condotta di guida;

– è stato sanzionato amministrativamente ai sensi del codice della strada:

per la velocità pericolosa e non consona; per la perdita del controllo del mezzo; per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.

Al termine delle verifiche i Carabinieri di Roccabianca hanno provveduto a sequestrare amministrativamente il veicolo Peugeot, completamente distrutta, e ritirare la patente di guida al ghanese, con l’invio alla Prefettura di Parma per i provvedimenti che si riterranno opportuni adottare.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma