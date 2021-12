Tamponi: accordo tra Università di Parma e farmacie per studenti stranieri già vaccinati all’estero

L’Università di Parma ha stipulato un accordo quadro con alcune farmacie cittadine per l’esecuzione di tamponi Covid-19 a favore di studentesse e studenti stranieri già vaccinati all’estero con vaccini non riconosciuti in Italia: studentesse e studenti che attraverso il tampone possono ottenere il Green Pass, necessario per l’accesso alle strutture universitarie.

Un nuovo intervento dell’Ateneo nell’ottica del diritto allo studio: con il solo vaccino fatto all’estero, infatti, questi giovani e queste giovani dovrebbero restare fuori dalle strutture dell’Università.

L’accordo, della durata di un anno, è con tre farmacie di Parma:

Farmacia Costa, via Emilia Est 63, tel. 0521 487627

Farmacia Corradini, strada della Repubblica 20, tel. 0521 235765

Farmacia Minerva, strada Langhirano 34B, tel. 0521 1475082

Per usufruire del servizio le studentesse e gli studenti stranieri dovranno prendere appuntamento direttamente con la farmacia e identificarsi mostrando la Student Card.

Il costo è totalmente a carico dell’Ateneo.