Tangenziale di Felino, lavori di messa in sicurezza dei ponti: dal 14 luglio il senso unico alternato 

Da lunedì prossimo (14 luglio) avranno inizio gli interventi di rifacimento dei giunti di dilatazione dei ponti sul torrente Cinghio e sul rio Silano lungo la strada provinciale 121 “Nuova Pedemontana” al km 1+200 (in corrispondenza del ponte sul torrente Cinghio) e al km 2+300 (in corrispondenza del ponte sul Rio Silano).

“L’intervento – annunciano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vicepresidente con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – prevede la manutenzione straordinaria dei giunti con sostituzione parziale o totale in base alle diverse situazioni di degrado”.

Per consentire i lavori si rende necessario istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri, sia nel tratto compreso dal km 1+200 al km 1+230 della Sp121 “Nuova Pedemontana” in corrispondenza del ponte sul Torrente Cinghio, sia nel tratto dal km 2+300 al km 2+320 sempre sulla stessa strada provinciale in corrispondenza del ponte sul Rio Silano, per entrambi a partire dalle 9 del 14 luglio alle 18 del 26 luglio, o comunque sino a fine lavori.

“Per la manutenzione dei giunti sulla sp121 e per altri interventi simili che saranno eseguiti anche sulla sp72 Parma-Mezzani nei prossimi giorni – aggiungono Fadda e Friggeri – abbiamo stanziato, come Provincia di Parma, circa 195mila euro confermando il nostro impegno per il monitoraggio e la manutenzione degli oltre 800 ponti di tutto il territorio provinciale. Nelle scorse settimane il rifacimento dei giunti aveva riguardato il ponte sull’Alta velocità lungo la Sp10 tra Parma e Sissa Trecasali ed il ponte di San Siro di Torrile sulla Sp 96 strada Matteotti”.

Nella foto il ponte sul torrente Cinghio sulla Sp121.