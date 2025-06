Tanti parmigiani al Parma PRide 2025

Sabato 21 giugno si è svolta la quarta edizione del Parma PRide 2025.

La partecipazione è stata alta.

Yoga, musica, workshop di illustrazione e fumetto e di teatro hanno riempito una giornata ricca di emozioni e di proposte.

L’apertura del Parco del Pride (Parco della Musica) è avvenuta con quasi trenta stand informativi di varie associazioni, un punto ristoro e food truck.

Programma

9.00 pratica inclusiva di yoga per tutti;

10.00 preparazione del mandala umano dell’amore (fotografato e registrato dal drone);

11.00 concerto di musica da camera per tutte le età con l’Ensemble La Toscani;

11.00 pratica finale di yoga per tutti, rilassamento, canto dei mantra, Saluto al Sole tutti insieme;

12.00 workshop di illustrazione e fumetto per tutte le età, focus su bimbi – bimbe e famiglie;

15.00 workshop di teatro per tutte le età, focus su bimbi – bimbe e famiglie;

17.30 concentramento per il corteo in piazzale Santa Croce;

18.00 partenza del Corteo;

19.00 Arrivo del corteo presso il Parco della Musica (Parco 1° Maggio), dopo i saluti e gli interventi istituzionali, ci sarà musica dal vivo con CmqMartina e Menage a Trash.