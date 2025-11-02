Tanti parmigiani davanti al monumento al Partigiano contro i cori fascisti nella sede di FdI

Tanti parmigiani hanno risposto all’appello collettivo di ritrovarsi questa mattina in Piazzale della Pace a Parma, davanti al monumento al Partigiano, “per ribadire i valori della nostra Città, medaglia d’oro della Resistenza. L’antifascismo è l’identità di Parma: ha segnato il suo passato, ispira il suo presente, indica il percorso per il futuro.”

E’ stata una risposta ai cori fascisti cantati dai giovani di Fratelli d’Italia all’interno della sede del partito, che sono diventati una notizia su tutti i media nazionali. (LEGGI)

Davanti al monumento del partigiano sono intervenuti Guerra, Alinovi, Maestri, Gattini, Lavagetto, e De Vanna che hanno condannato con nettezza l’episodio: “Non è stata una ragazzata, ma un’offesa a una città antifascista.” PrD