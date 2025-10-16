Team Vannacci Parma: “Il Generale ha scelto la Lega e qui rimane”

Roberto Vannacci ha scelto la Lega, ne è il vice-segretario e il suo cammino politico con la Lega è solo all’inizio.

Su alcuni organi di stampa, non certo nostri amici, come oggi un articolo su “Il Foglio”, fanno sembrare che i team Vannacci vogliano spingere il Generale a lasciare la Lega, ma non è così, sono posizioni individuali che non hanno alcun seguito nella nostra struttura e sicuramente noi del Team Maria Luigia di Parma non le condividiamo per nulla.

La Toscana era una partita molto difficile che Vannacci ha affrontato come sempre a testa alta e siamo già pronti alle prossime sfide, se pensano che lui e noi ci arrendiamo alle prime difficoltà hanno capito molto male.

Avanti tutti insieme, team Vannacci e Lega senza inutili e deleterie polemiche per portare avanti i nostri ideali patriottici in tutti i contesti, perché i cittadini ci fanno capire costantemente che ce n’è un grande bisogno.

Team Vannacci Maria Luigia Parma