Team Vannacci Parma: “L’ufficio propaganda del Pd sanità in azione”

di Andrea Marsiletti

Siamo amareggiati nel vedere come l’ufficio propaganda del PD settore sanità (il Forum Sanità non esiste) (LEGGI) dopo la trasmissione di Report che mette a nudo le palesi violazioni di legge dell’USL di Parma e della Regione – legge 107 del 2024 – e dopo che De Pascale ha chiesto al Governo di non pubblicare i dati che mettono in luce le loro gravi negligenze ai danni dei più deboli, cerchi maldestramente di sviare l’attenzione su cose che non c’entrano.

Negli ultimi tre anni gli stanziamenti a favore della sanità sono aumentati di 11 miliardi e sono stati messi nella finanziaria ancora molti miliardi in più. Il problema semmai è causato dalle istituzioni governate dal Partito Democratico e rimaniamo basiti nel constatare che il Sindaco non chieda conto all’USL delle denunce fatte da Report, che vengono strombazzate ai quattro venti quando riguardano gli altri partiti, e vengono messe sotto al tappeto in casi molto gravi come questo.

