Si è conclusa la fase di aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione del Teatro Guareschi, noto come Teatro dei Dialetti, situato tra viale Tanara e viale Mentana, vicino al Parco Vero Pellegrini.

Gli interventi, del valore complessivo di 2,3 milioni di euro, prenderanno avvio verso la fine di ottobre e trasformeranno la struttura in un teatro moderno e funzionale, con spazi pensati sia per il pubblico sia per un dialogo armonioso con l’area verde circostante.

«Con la riqualificazione del Teatro Guareschi restituiamo alla città un luogo che torna a essere un punto di riferimento per socialità e cultura -ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna -. Si tratta di un investimento che arricchisce il quartiere e l’intera comunità, creando nuove occasioni di incontro e valorizzando la memoria storica del luogo in una prospettiva di innovazione e apertura».

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione d’ingresso, concepito come spazio di socialità e ristoro, accessibile non solo agli spettatori ma anche ai frequentatori del parco. Il foyer sarà ampliato e ripensato, mentre un’area dedicata al carico e scarico delle scenografie agevolerà la gestione degli allestimenti teatrali.

Particolare attenzione sarà rivolta alla sostenibilità e all’integrazione con il contesto naturale: la struttura portante del padiglione sarà in legno, le pareti in vetro garantiranno continuità visiva con il verde esterno e la copertura sarà dotata di pannelli fotovoltaici per l’energia rinnovabile.

I lavori comprenderanno inoltre opere di manutenzione e consolidamento fondamentali per sicurezza e fruibilità: rifacimento delle reti di smaltimento delle acque, miglioramento degli impianti di climatizzazione e illuminazione e restauro delle superfici interne del teatro.