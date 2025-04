Teatro dei Dialetti, Civiltà Parmigiana: “Maggioranza sulla stessa lunghezza d’onda?”

Civiltà Parmigiana osserva con attenzione, e non senza un certo divertimento, il botta e risposta in corso tra il Sindaco Guerra e la sua maggioranza riguardo al futuro del Teatro dei Dialetti. Dopo le dichiarazioni contrastanti di Assessori e Consiglieri in diretta TV, oggi arriva, attraverso la stampa, la replica di Effetto Parma, che rivendica il finanziamento e la progettualità legata all’edificio culturale.

Tuttavia, al di là delle polemiche interne tra i gruppi di maggioranza ed il conseguente rimpallo di accuse e meriti, resta l’ennesimo annuncio sensazionalistico su un progetto che, sebbene sia presente a bilancio da anni, non è mai stato portato a termine da chi oggi ha la responsabilità di governare la città.

È importante ricordare che il Sindaco Guerra, preoccupato di accusare i suoi predecessori dell’opera incompiuta, ha omesso di sottolineare che dal 2017 al 2022 ha ricoperto per ben cinque anni il ruolo di Assessore alla Cultura, a cui si aggiungono i tre anni da Primo Cittadino. Un periodo di tempo ampio e sufficiente per riflettere sull’utilizzo degli spazi e redigere un progetto esecutivo.

In sostanza, non emergono novità significative, se non la persistente incertezza riguardo al modello di gestione del teatro e l’affidamento delle responsabilità. A ciò si aggiunge un continuo cortocircuito comunicativo e di dialogo interno che contraddistingue questa maggioranza, un problema che, purtroppo, rischia di compromettere l’efficacia di qualsiasi progetto futuro.

Maria Federica Ubaldi – Capogruppo Civiltà Parmigiana