Teatro “dei Dialetti” Guareschi: iniziati i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Teatro Guareschi, noto anche come Teatro dei Dialetti, nel Quartiere Parma Centro, tra Viale Tanara e Viale Mentana, in prossimità del Parco Vero Pellegrini.

Gli interventi, del valore complessivo di 2.300.000 euro, si concluderanno a inizio 2027 e consentiranno di realizzare una struttura pienamente operativa, moderna e funzionale, pensata per accogliere il pubblico e dialogare armoniosamente con l’area verde circostante.

“L’avvio dei lavori al Teatro Guareschi segna un momento importante per Parma perché andiamo a riqualificare lo spazio per le funzioni giuste che può avere: per l’attività di spettacolo, per convegni e soprattutto per la relazione col Parco Vero Pellegrini e con questa parte di città”, commenta il Sindaco di Parma Michele Guerra. “È dall’inizio del mandato che stiamo lavorando anche sulla modalità di gestione del teatro, altrettanto importante rispetto ai lavori; siamo certi che finalmente accenderemo la luce su questo spazio, che questa amministrazione finalmente restituisce alla città.”

“Con l’avvio del cantiere, la riqualificazione del Teatro Guareschi entra concretamente nella sua fase operativa. Come ribadito più volte, si tratta di un intervento importante, atteso dal quartiere e dalla città, che restituirà a Parma un luogo di cultura rinnovato, sostenibile e pienamente integrato con il contesto urbano e ambientale circostante”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione d’ingresso, concepito come luogo di socialità e ristoro non solo per gli spettatori e le spettatrici, ma anche per le persone che frequentano il parco. Il foyer sarà ampliato e ripensato per offrire un’accoglienza funzionale; verrà creata un’area dedicata al carico e scarico delle scenografie, così da agevolare la gestione degli allestimenti teatrali.

Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità e all’integrazione con il contesto naturale: la struttura portante del padiglione sarà in legno, le pareti perimetrali in vetro garantiranno trasparenza e continuità visiva con il verde esterno; la copertura sarà dotata di pannelli fotovoltaici per l’utilizzo di energia pulita e rinnovabile.

Gli interventi comprenderanno inoltre opere di manutenzione e consolidamento essenziali per la sicurezza e la piena fruibilità del teatro: il rifacimento delle reti di smaltimento delle acque, il miglioramento degli impianti di climatizzazione e illuminazione e il restauro delle superfici interne.