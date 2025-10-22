Teatro del Cerchio: Alice e il Paese delle Meraviglie con la regia di Mario Mascitelli

Un sogno ad occhi aperti, tra mondi fantastici, creature bizzarre e un ritorno alla realtà più magico che mai.

Il Teatro del Cerchio presenta domenica 26 ottobre alle ore 17 una nuova, sorprendente versione di uno dei racconti più amati di sempre: “Alice nel Paese delle Meraviglie”, riscritto e diretto da Mario Mascitelli e portato in scena da tutta la compagnia del teatro, in una produzione ricca di colori, ritmo e immaginazione. La piccola Alice è una bambina curiosa, forse un po’ annoiata, che un pomeriggio d’estate si imbatte in un coniglio gigante in preda al panico: «Sono in ritardo!». Lo segue senza pensarci, precipitando così in un mondo straordinario, popolato da Stregatti, Brucaliffi, Cappellai matti e carte ribelli, dove ogni logica viene sovvertita e tutto è possibile. Un viaggio surreale e divertente, che cambierà per sempre il suo modo di guardare il mondo.

Ma… era solo un sogno? O forse la fantasia è più reale di quanto sembri?

Un classico rivisitato con occhi contemporanei: nella versione firmata da Mascitelli, Alice è moderna, più vicina al pubblico di oggi, e lo spettacolo si arricchisce di musiche attuali, video, interazioni sceniche e costumi suggestivi, senza mai tradire la poetica originaria del romanzo. Il messaggio resta intatto: la meraviglia si nasconde proprio dove non ce ne accorgiamo, nella vita di tutti i giorni, spesso solo apparentemente banale.

Alice e il Paese delle Meraviglie non è solo uno spettacolo per ragazzi: è un invito, per spettatori di tutte le età, a lasciarsi andare al potere della fantasia e a riscoprire la bellezza nascosta nel quotidiano.

Alice e il paese delle meraviglie scritto e diretto da Mario Mascitelli | con Martina Manzini, Gabriella Carrozza, Mario Aroldi, Loredana Scianna, Maria Pia Pagliarecci, Chiara Casoli, Anna Lisa Cornelli e Tommaso Gentile, Mattia Laghi, Chiara Maini, Alessio Pelagatti | costumi Antonella Mascitelli Produzione Teatro del Cerchio

