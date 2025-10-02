Teatro del Cerchio: si parte domenica 5 ottobre con “Storie di Paura”!

Torna la magia del teatro dedicato ai più piccoli! Domenica 5 ottobre alle 17, il Teatro del Cerchio, in via G. Belli 6/a a Parma, inaugura la nuova stagione domenicale per ragazzi con lo spettacolo Storie di Paura, messo in scena dalla Compagnia DittaGiocoFiaba di Milano, con Luca Ciancia e Vladimir Todisco.

Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, tra risate, brividi (a misura di bambino) e tanta fantasia. Benvenuti nello studio del Dottor Mostroid, che riceve solo nelle notti di luna piena e conosce tutti i segreti dei mostri e delle creature spaventose. Anche il più inconfessabile. Ovvero… pare che streghe fantasmi abbiano paura dei bambini. Ma non era il contrario? Lo racconta lo spettacolo interattivo Storie di Paura, uno spettacolo coinvolgente e divertente, pensato per i più giovani ma capace di intrattenere anche gli adulti, grazie a un linguaggio teatrale accessibile, dinamico e ricco di sorprese.



Con questa nuova stagione, il Teatro del Cerchio conferma la sua vocazione di spazio inclusivo e creativo, dove l’arte scenica incontra l’educazione, il gioco e la crescita personale. Ogni domenica pomeriggio sarà un’occasione per avvicinare i bambini al mondo del teatro in modo stimolante e partecipativo.

Biglietti: adulti 10€ | bambini 5€ | Per ogni adulto pagante un bambino entra gratuitamente.

Informazioni e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it o prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com cell. 351 5337070.