Teatro del Cerchio, “Spazi d’ozio 2025”: seconda settimana di programmazione

La fortunata rassegna “Spazi d’Ozio – EcoFestival 2025” del Teatro del Cerchio, sostenuta dal Comune di Parma e dalla regione Emilia Romagna, prosegue con la seconda settimana di programmazione: da martedì 1° luglio a venerdì 4 luglio, con una ricca proposta di spettacoli per bambini.

Si riprende martedì 1° luglio con un classico: Il Gatto con gli Stivali, spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri a pop up produzione Tieffeu, con Giancarlo Vulpes. Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, ma il micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire “coll’opera e col talento”, il suo padrone…

Mercoledì 2 luglio si prosegue con una proposta della storica Compagnia Teatro Invito di Lecco: Nardo il Ghepardo alle Zoolimpiadi, con Gabriele Vollaro e Riccardo Giordano, testo e regia Luca Radaelli. Nardo è considerato il più veloce della Savana ma qualcuno ha instillato dei dubbi, quindi bisogna gareggiare! Il suo amico, Ugo il gufo, però, saprà formare una squadra imbattibile nella corsa: insieme a Nardo ci saranno Santuzzo lo struzzo, Esaù lo gnu e Cecco lo stambecco. Ora non resta che allenarsi per la gara!

Giovedì 3 luglio andrà in scena Cavoli a Merenda! della Ditta Gioco Fiaba, con Luca Ciancia e Max Cereda. Si tratta di vero giallo a teatro. Nel parco si aggira una figura losca, un uomo armato di coltello, un misterioso “affettatore” di verdure. Carote crudelmente fatte a rotelline, pomodori spiaccicati e sedani a rondelle sono i suoi crimini. A rintracciarlo, con l’aiuto dei bambini, saranno due improbabili investigatori, con tanto di bombetta.

Lo spettacolo nato in collaborazione con Coldiretti Lombardia.

La proposta per venerdì 4 luglio è Nina con Ingrid Monacelli, Claudio Massimo Paternò, regia Pier Paolo Conconi. La paura del buio non fa dormire Nina. Di notte appaiono tanti mostri e questo è spaventoso. Per fortuna ha il suo ciuccio! Ma i bambini devono crescere e non possono avere sempre il ciuccio… come lasciarlo?

Gli eventi di “Spazi d’Ozio 2025” si tengono presso il Teatro del Cerchio, Via G.G. Belli 6/a, Parma. Gli spettacoli hanno luogo in una sala climatizzata e hanno inizio alle ore 21.00. All’esterno è presente un’area ristoro, attiva dalle 19.30.



Biglietto: 5,00€ | Per ogni adulto pagante, un bambino/a – ragazzo/a (fino a 14 anni) entra gratuitamente. | Biglietto secondo bambino: 3,00€

Per maggiori dettagli: www.teatrodelcerchio.it | Per info e biglietti contattare: prenotazioniteatrodelerchio@gmail.com Oppure telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 351.5337070