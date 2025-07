Teatro del Cerchio, “Spazi d’Ozio 2025”: ultima settimana di programmazione

È arrivata alla quarta e ultima settimana di programmazione la rassegna estiva “Spazi d’Ozio – EcoFestival 2025” del Teatro del Cerchio, sostenuta dal Comune di Parma e dalla regione Emilia Romagna. Da martedì 15 luglio a venerdì 18 luglio si succederanno quattro spettacoli per grandi e piccini per divertirsi e per riflettere.

Si riprende la settimana martedì 15 luglio, con un classico sempre divertente La pentola magica, una co-produzione Arterie Teatro e Teatro del Cerchio per la regia e drammaturgia di Mario Mascitelli, con Emanuela Sciancalepore e Leonardo Ventura. Una storia dal sapore magico, divertente e genuino, che parla d’amore e generosità: “…ciò che vi serve per voi tenete e a chi se lo merita il resto darete”.

ercoledì 16 luglio andrà in scena Amore di sale, uno spettacolo di teatro d’attore e figura, scritto e interpretato da Alessandra Sciancalepore e ispirato a Fiabe Italiane di Italo Calvino. Una cuoca è alle prese con la preparazione di una minestra speciale ma il risultato non la convince. In suo aiuto andrà il pubblico, proprio i bambini che con la fantasia assaggiano, aggiungono ingredienti e scoprono che ciò che manca, ciò che dà sapore alla minestra è il sale!

Un grande classico Hansel & Gretel allieterà la serata di giovedì 17 luglio, la compagnia La Casa di Creta debutta con una nuovissima produzione scritta e diretta da Antonella Caldarella.

Lui si chiama Hans, lei è Gretel e un giorno si perdono nel bosco…Hans e Gretel sono due bambini estremamente vivaci e incontentabili che si perdono nel bosco e incontrano la strega cattiva! Ma sarà veramente così tanto cattiva? In scena Clara Baudo, Andrea Cable e Maria Riela.

A chiudere la rassegna Spazi d’Ozio di questa calda estate 2025, venerdì 18 luglio, sarà uno spettacolo molto originale con un messaggio urgente e necessario in questo momento storico, per il quale vanno sensibilizzati anche i più piccoli: la pace. Lo spettacolo dal titolo Eh-Oh! In marcia per la pace tratta il dramma di tutte le bambine e tutti i bambini che vivono in luoghi di guerra, liberamente ispirato a “La crociata dei bambini” di Bertold Brecht. Lo spettacolo inizia con un incontro inaspettato, un soldato, risvegliatosi dopo un bombardamento sotto polvere e macerie, incontra una ragazzina anch’essa scampata alle bombe. Nascerà un’amicizia improbabile che si rivelerà essere di vitale importanza.

La narrazione è condotta solo attraverso azioni, gesti, e gli unici due suoni emessi dai protagonisti Eh – Oh. Ad accompagnare la visione l’utilizzo di video-scenografie. Lo stile narrativo è leggero anche nel raccontare un tema così forte. Con Andrea Santantonio e Barbara Scarciolla, regia di Andrea Santantonio e Nadia Casamassima. Una produzione IAC Teatro.

Gli eventi di “Spazi d’Ozio 2025” si tengono presso il Teatro del Cerchio, Via G.G. Belli 6/a, Parma. Gli spettacoli hanno luogo in una sala climatizzata e hanno inizio alle ore 21.00. All’esterno è presente un’area ristoro, attiva dalle 19.30. Biglietto: 5,00€ | Per ogni adulto pagante, un bambino/a – ragazzo/a (fino a 14 anni) entra gratuitamente. | Biglietto secondo bambino/a: 3,00€ Per maggiori dettagli: www.teatrodelcerchio.it | Per info e biglietti contattare: prenotazioniteatrodelerchio@gmail.com Oppure telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 351.5337070