Teatro del Cerchio, terza settimana di “Spazi d’Ozio 2025”

La rassegna estiva “Spazi d’Ozio – EcoFestival 2025” del Teatro del Cerchio, sostenuta dal Comune di Parma e dalla regione Emilia Romagna, è arrivata alla terza settimana di programmazione: da martedì 8 luglio a venerdì 11 luglio, con tre divertenti spettacoli per i più piccoli e un sorprendente spettacolo di magia per tutti!

Aprirà la settimana, martedì 8 luglio, uno spettacolo a tema estivo: Al mare. Il meraviglioso viaggio di una formica dalla sorgente di montagna, fino al mare, per realizzare il proprio sogno: diventare un pesce. Imparerà a contare su sé stessa, a essere più sicura dei propri mezzi, a risolvere i problemi. Riuscirà a trasformare l’impossibile in possibile? Con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli, regia di Claudio Massimo Paternò.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Peter Pan. Un sorriso, una fata, spettacolo ispirato al capolavoro di J.M.Barrie e alla riscrittura realizzata dal film di Spielberg Capitan Hook. Peter è un uomo d’affari, tutto preso dalla sua piccola scalata sociale, non vive che per il lavoro, fino a che una bambina un po’ magica, Trilly, non arriva in suo aiuto e grazie a lei Peter riscopre, attraverso il gioco fantastico, lo spirito della giovinezza e il piacere del lasciarsi andare in un luogo dove tutto è possibile. Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, testo e regia Silvia Priori.

Lo spettacolo I Quattro Musicanti di Brema elettrizzerà la serata di giovedì 10 luglio con una versione inedita della classica fiaba dei fratelli Grimm trasformata in leggenda del Rock ‘n’ Roll! Il racconto viene rinarrato in chiave moderna pur mantenendo tutti i temi dell’originale. “Tutto quello che ha a che fare con la libertà è musica, ritmo. Le stelle in cielo sono musica! Il vento è ritmo! Camminare lungo la strada diretti verso Brema è libertà!” Di e con Livio Valenti, regia Andrea Vitali. Teatro d’attore e pupazzi con coinvolgimento del pubblico.

La proposta per venerdì 11 luglio è Il Mago di Oz nel paese delle Meraviglie: uno spettacolo di arte varia adatto a tutte le età. Apparizioni, Sparizioni, Riapparizioni impossibili, la “magia” di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore. La scena diventa il luogo dell’illusione e della fantasia: un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia e lo spettatore si ritroverà travolto in un viaggio tra le meraviglie del mondo. Da non perdere!

Gli eventi di “Spazi d’Ozio 2025” si tengono presso il Teatro del Cerchio, Via G.G. Belli 6/a, Parma. Gli spettacoli hanno luogo in una sala climatizzata e hanno inizio alle ore 21.00. All’esterno è presente un’area ristoro, attiva dalle 19.30.Biglietto: 5,00€ | Per ogni adulto pagante, un bambino/a – ragazzo/a (fino a 14 anni) entra gratuitamente. | Biglietto secondo bambino/a: 3,00€Per maggiori dettagli: www.teatrodelcerchio.it | Per info e biglietti contattare: prenotazioniteatrodelerchio@gmail.com Oppure telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 351.5337070