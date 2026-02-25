Teatro del Cerchio, ultimo spettacolo stagione ragazzi: “Le sorellastre di Cenerentola ”

Ultimo spettacolo della stagione di teatro ragazzi al Teatro del Cerchio: una stagione ricchissima di titoli, di ospitalità prestigiose e all’insegna di molti sold out! Una stagione che conferma il Teatro del Cerchio come il punto di riferimento per il pubblico dei più giovani. Si chiude in bellezza con uno spettacolo iconico della Compagnia Teatro del Cerchio: Le sorellastre di Cenerentola, in programma domenica 1° marzo alle ore 17, ideato, scritto e diretto da Mario Mascitelli, lo spettacolo vede protagoniste in scena due talentuose attrici della compagnia, Gabriella Carrozza e Martina Vissani.

uando si pensa alla fiaba di Cenerentola, il primo sentimento che emerge è quello di ingiustizia, seguito dal desiderio di rivincita della protagonista verso i personaggi “cattivi” della storia. Un destino ingrato la priva prima della madre e poi del padre, lasciandola nelle mani di una matrigna crudele che la costringe a vivere come una sguattera. E poi ci sono loro: le sorellastre. Brutte, goffe, ambiziose, gelose, invidiose, capaci di rendere la vita di Cenerentola un inferno. Ma siamo davvero sicuri che siano solo loro le colpevoli? Questo spettacolo ribalta il punto di vista tradizionale e offre una nuova prospettiva: le sorellastre non hanno mai conosciuto agi, non sono mai state belle, non hanno mai avuto un padre.

E se per una volta si presentasse loro un’occasione irripetibile per diventare principesse, dovrebbero forse lasciarsela sfuggire? Non farebbero di tutto pur di coglierla al volo? Anche arrivare a tagliarsi le dita dei piedi — come nella versione originale della fiaba — pur di entrare nella scarpetta di cristallo e sposare il principe? La morale dello spettacolo è chiara e attuale: non fermarsi alle apparenze nel giudicare le persone, comprendere le ragioni di un atteggiamento ostile, concedere una seconda possibilità e accettare sé stessi, anche quando ci si percepisce “brutti”.

Allo stesso tempo, la narrazione invita a riflettere sull’incoscienza del male — morale e fisico — che si può infliggere agli altri pur di raggiungere il proprio scopo. Uno spettacolo divertente e coinvolgente, che alterna la magia della favola classica alla riflessione personale. Adatto ai bambini più piccoli per la sua dinamicità e ai più grandi per la profondità del messaggio.

Le sorellastre di Cenerentola

Progetto e regia di Mario Mascitelli | Con Gabriella Carrozza e Martina Vissani

Scene e costumi compagnia Teatro del Cerchio

Domenica 1° marzo – ore 17 Biglietto unico: 6€ | Prevendita online su liveticket

Info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it o prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com | cell. 351 5337070 |

Teatro del Cerchio, via G. G. Belli 6/a Parma