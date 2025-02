Teatro di Ragazzola, Paolo Rossi con “Da questa sera si recita a soggetto”

Da questa sera si recita a soggetto, ovvero si improvvisa. E così Paolo Rossi con la sua compagnia di giro, prendendo le mosse dalla commedia di Pirandello, condurrà il pubblico in un viaggio sì pirandelliano, ma anche profondamente attuale. Lo spettacolo “Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello” andrà in scena sabato 1 marzo alle ore 21,15 al Teatro di Ragazzola, esauriti tutti i biglietti di ingresso disponibili. Come prevedere cosa accadrà durante lo spettacolo? Dipende dal pubblico, dal clima, dagli attori, da chi sceglierà di parlare per primo.

A soggetto, ovviamente; a braccio, con dei punti fissi ma senza copione. Paolo Rossi si confronta con l’opera che è massima espressione del metateatro pirandelliano, non limitando l’azione degli attori al solo palcoscenico, ma facendoli recitare anche in platea e nel foyer, coinvolgendo il pubblico come fosse parte dello spettacolo. Ogni serata sarà speciale ed unica perché sarà come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale: scopriremo il come, il quando e il perché nasce uno spettacolo, svelando la magia della creazione artistica e la nascita di una nuova opera. Un teatro partecipato, un teatro di “ri-animazione” dove il pubblico è spettatore attivo.

Paolo Rossi, infatti, si lascia consigliare da Pirandello, ma rimane ancorato alla realtà, e a come la realtà odierna e più spiccia non possa non entrare inevitabilmente in qualsiasi cosa che sia viva, come il teatro. La vita nel teatro, dunque, ma anche il teatro nella vita, ovvero il nostro bisogno continuo di mostrarci performanti in tv e sui social. Forse ci siamo tutti trasformati in personaggi tragicomici in cerca d’autore. In scena insieme al comico, attori professionisti e giovani aspiranti attori, perché ogni sera si recita (davvero) a soggetto.

DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO!

Il Metodo Pirandello

con Paolo Rossi e Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti

drammaturgia Paolo Rossi e Carlo G. Gabardini

regia Paolo Rossi

aiuto regia Luca Orsini

scene Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

luci Elena Vastano

produzione Agidi

Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.