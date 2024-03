Teatro di Ragazzola, sabato 23 marzo: “Anything Goes – Un viaggio tra le storie e le canzoni dell’età del jazz”

TEATRO DI RAGAZZOLA sabato 23 marzo ore 21.15

Anything Goes – Un viaggio tra le storie e le canzoni dell’età del jazz

con Arianna Baldi, Nicola Govoni e Zaira Giangreco

tratto dal romanzo “Anything Goes” di Luca Billi, Villaggio Maori Edizioni

progetto musicale di Nicola Govoni

Va in scena sabato 23 marzo alle ore 21.15 al Teatro di Ragazzola lo spettacolo “Anything Goes – Un viaggio tra le storie e le canzoni dell’età del jazz”, con Arianna Baldi, Nicola Govoni e Zaira Giangreco, tratto dal romanzo “Anything Goes” di Luca Billi, Villaggio Maori Edizioni. Un romanzo in forma di concerto, non suddiviso in capitoli, ma in tracce, e in cui le storie si susseguono come in una jam session. Partendo da uno spunto musicale del contrabbasso di Nicola Govoni, Zaira Giangreco inizia a raccontare delle storie. Ama divagare e quindi spesso si interrompe, ne comincia un’altra, senza un apparente ordine (anche se un senso c’è sempre). Arianna Baldi con le sue canzoni – alcuni classici di Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, Duke Ellington – punteggia questo racconto.

Il jazz, suggerisce l’autore Luca Billi, “è la musica del Novecento perché è essenzialmente l’unione del ritmo della tradizione africana e della melodia di quella europea, è contaminazione, ossia il tratto distintivo di questo secolo, nei suoi momenti migliori”. Nel 2022 il romanzo è entrato nella cinquina dei finalisti del premio letterario CartaCanta dedicato all’editoria musicale. Il pregio maggiore del testo è quello di affiancare a ogni storia narrata la storia con la esse maiuscola e, insieme, un senso di giustizia, un desiderio di riscatto, che trascende i concitati andirivieni della fama.

Cosa racconteranno Zaira, Nicola e Arianna? Cosa ha fatto quel topo al Broadway Theatre. Perché Jimmy non ha fatto il barbiere come suo padre. Quando George si è perso una mattina di aprile a Parigi. Dove è stata in viaggio la moglie del proprietario del Washington Post. E molte altre storie (e di qualcuno che non vi aspettereste fare la pubblicità dei materassi). I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 15 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.