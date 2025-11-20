Teatro Due, Laura Mariani presenta il suo ultimo libro “L’Ottocento delle attrici”

Giovedì 27 novembre alle ore 17.30 a Teatro Due Laura Mariani, storica del teatro e professoressa all’Università di Bologna, presenta il suo ultimo libro L’Ottocento delle attrici. Da Carlotta Marchionni a Eleonora Duse (Viella Editrice) in conversazione con Roberta Gandolfi (Docente all’Università di Parma), Carlotta Sorba (Docente all’Università di Padova) e Paola Donati (Direttrice di Fondazione Teatro Due). La presentazione sarà impreziosita da alcune letture con l’attrice Laura Cleri.

Dall’esclusione al protagonismo e all’esercizio del potere: in nessun campo le donne hanno compiuto un percorso tanto significativo come nel teatro. E in nessun secolo come nel lungo, turbolento Ottocento questo protagonismo si è imposto: le attrici dominavano la scena, dirigevano le compagnie, rappresentavano un modello per la loro indipendenza e per l’esperienza accumulata nella frequentazione della sfera pubblica, mentre le donne diventavano più visibili, maturavano nuove esigenze e cominciavano a organizzarsi politicamente.

Il libro indaga questo panorama ampio e variegato, proponendo infine quattro biografie che evidenziano il cortocircuito fra arte e vita che caratterizza il teatro in rapporto alla società: Carlotta Marchionni che crea il modello dell’attrice moderna, Adelaide Ristori che conquista il mondo, Giacinta Pezzana esponente dell’emancipazionismo e Eleonora Duse, la più grande, che guarda al Novecento.

Ingresso libero su prenotazione: biglietteria@teatrodue.org – 0521.230242