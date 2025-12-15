Quotidiano online di Parma

Teatro Magnani Fidenza: “Dreamers” del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto

Prosegue la stagione del Teatro Magnani di Fidenza, curata da ATER Fondazione, il secondo appuntamento in cartellone è con la danza d’autore. Giovedì 18 dicembre il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto porta in scena Dreamers, nuovo progetto che riunisce quattro creazioni di prestigiosi coreografi della scena contemporanea nazionale e internazionale: un’occasione preziosa in cui corpi e voci si intrecciano, trovando un ritmo comune.

La scena si apre sulla coreografia di Diego Tortelli, Preludio, costruita attorno ad alcuni dei più intensi poemi e brani del cantautore australiano Nick Cave, uno dei più grandi esponenti del Post Punk. In questi suoi poemi Cave affronta l’intreccio tra temi come l’amore, il “credo”, la dipendenza, l’ossessione e la perdita intersecandosi tra di loro come se stesse raccontando una storia

Segue il duetto femminile Reconciliatio di Angelin Preljocaj che esplora il tema della riconciliazione. Composto sulle note del celebre Adagio Al chiaro di luna di Beethoven, il brano offre una lettura poetica e impressionista dell’Apocalisse di San Giovanni. La danza diventa strumento per evocare paure, angosce e speranze, scoprendo significati nascosti e rivelazioni interiori.

La terza pièce,il duettoAn echo, a wavedi Philippe Kratz traduce il senso di meraviglia e di eternità evocate dalla visione del mare. Il fluire del movimento dei danzatori richiama il moto ondoso, naturale e ininterrotto delle superfici marine; due persone che ballano passano sempre attraverso stati d’animo diversi, emozioni contrastanti, vicinanza e distanza.

Rhapsody in Blue chiude la serata con una creazione per sedici danzatori costruita sulla celebre partitura di George Gershwin, esattamente a cento anni dalla sua prima esecuzione. I coreografi Iratxe Ansa e Igor Bacovich scelgono di rileggere l’opera in una chiave nuova, liberandola dal suo contesto originario per amplificarne la portata universale.

La Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto è il primo Centro Coreografico Nazionale istituito in Italia nel 2022 per riconoscimento del Ministero della Cultura.Fondata nel 1977, la compagnia è oggi composta da sedici danzatori impegnati per intere stagioni, che lavorano principalmente a nuove produzioni di coreografi di fama internazionale.

Oggi il CCN / Aterballetto è una realtà votata alla pluralità di stili e alla ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie digitali, cosmopolita, curiosa, dinamica. Le sue produzioni sono apprezzate nei più importanti teatri e festival italiani e nel mondo.

