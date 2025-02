Teatro Regio: Brahms e Nielsen per la serata inaugurale della stagione concertistica

È affidato alla bacchetta di Joel Sandelson il concerto inaugurale della Stagione Concertistica 2025, in programma al Teatro Regio di Parma sabato 15 febbraio ore 20.30, che vede protagoniste insieme le tre istituzioni musicali della città: Teatro Regio di Parma, Società dei Concerti di Parma e Fondazione Arturo Toscanini. La Stagione Concertistica del Teatro Regio di Parma è realizzata dalla Società dei Concerti di Parma grazie al supporto del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura, Sinapsi Group e Chiesi Group.

Il Maestro britannico dirige la Filarmonica Arturo Toscanini che torna, come nei due anni precedenti, a inaugurare la Stagione nel segno della forte sinergia che lega le tre principali istituzioni musicali della città. Solisti Anna Tifu al violino e Giovanni Gnocchi al violoncello, interpreti del Doppio concerto per violino e violoncello, op.102 di Johannes Brahms; nella seconda parte del programma, la Sinfonia n. 2, op. 16 (“I quattro temperamenti”) di Carl Nielsen.

“Esibirsi al Teatro Regio di Parma è un’esperienza unica, scrive Anna Tifu.

Il prestigio e la storia del luogo infondono un senso di solennità e responsabilità, amplificata dalle pareti storiche che hanno ospitato i più grandi artisti della musica classica. È un momento in cui il musicista si connette non solo con il pubblico, ma anche con una tradizione artistica secolare. Il Doppio Concerto per violino e violoncello di Brahms rappresenta un dialogo intimo e complesso tra due strumenti. È come assistere a una conversazione profonda tra due anime, ognuna con la propria voce e il proprio carattere, che si intrecciano e si completano a vicenda. Brahms ha saputo catturare perfettamente la dualità e la complicità del rapporto tra i due strumenti, creando un’opera di straordinaria bellezza e intensità emotiva”.

“Doppio Concerto – scrive Giovanni Gnocchi – perché è sia un concerto che una sinfonia, sia un’intesa cameristica tra violino e violoncello che un dialogo con l’orchestra, sia un concerto che mette in luce i bassi profondi del Violoncello che la dolcezza del violino, é la massimo celebrazione del suonare assieme in orchestra e al tempo stesso del dialogo contrapposto tra l’insieme e le voci solistiche”.

Nella saggezza che accompagnò Brahms per tutta la vita, – scrive Giuseppe Martini – nella quale rientra anche la diffidenza per il matrimonio, appare una clamorosa lacuna l’inosservanza del noto proverbio su ciò da non mettere fra moglie e marito. Così, quando l’amicissimo Joseph Joachim, che era stato quasi coautore tecnico delle parti di violino delle partiture brahmsiane, cominciò a litigare con la moglie e finì per separarsi, Brahms pensò bene di prendere le parti della signora. Apriti cielo. Il motivo della separazione era peraltro paranoico, Joachim era convinto che lei avesse una storia con Brahms. Brahms di suo, ingenuamente, scrisse alla signora per supportarla contro le fissazioni del marito, col risultato di peggiorare le cose. Per tre anni Joachim non rivolse la parola all’amico.

Fu Brahms, che nella sua saggezza sapeva quanto conti far sbollire le persone, a compiere il primo passo: nel 1887 durante le vacanze a Thun aveva messo su carta un nuovo concerto che avrebbe voluto dedicare e far suonare a Joachim, e in luglio lo contattò, appellandolo non “Caro” ma “Egregio!” e proponendogli non un riabbraccio ma una «comunicazione di natura artistica». Joachim abboccò e i due finirono per far pace. Alla base del Concerto doppio op. 102 c’era l’idea di rispolverare il modello di sinfonia concertante di età classica, che conta come punte la Sinfonia concertante per violino e viola di Mozart e il Triplo concerto di Beethoven. Qui invece i due strumenti concertanti sono violino e violoncello, a cui non è lasciato quel dialogo antagonistico con il tutti orchestrale tipico della sinfonia concertante: cosa dai più riguardata a torto come un limite di questo pezzo drammaticissimo, ben più drammatico della media dei pezzi usciti dalle amene vacanze brahmsiane sulle Alpi, ma che può ben essere letta come una dichiarazione di pace (basta la dedica di Brahms: «A colui per il quale è stato scritto»).

Usare come parametro di giudizio per questo pezzo il rapporto fra solisti e tutti è poco sensato: il Concerto doppio si appoggia sulla propria coerenza drammatica, sull’inventiva melodica e ovviamente sull’equilibrio fra i due solisti. La misteriosa atmosfera nordica dell’Andante e le cromature gitane del conciliante rondò finale potrebbero persino essere visti come i ritratti dell’amburghese Brahms e dell’ungherese Joachim. La Sinfonia n. 2 di Carl Nielsen è invece nata in armonia coniugale: era nel 1901 con la moglie a far bisboccia in trattoria quando una stampa con l’allegoria dei quattro temperamenti umani appesa al muro gli fece scattare un’ispirazione.

Questa almeno è la spiegazione che ne ha dato lui e non c’è ragione di dubitarne, ma con l’ispirazione bisogna sempre andar cauti. Ad ascoltare la sinfonia, che debuttò a Copenaghen nel dicembre 1902, si ritrova poco di specifico su quei quattro temperamenti a cui si fa esplicito riferimento nei titoli dei movimenti: l’impressione semmai che alla fine si tratti di pretesti per costruire quattro movimenti sinfonici è più forte della sensazione che dietro ci sia un programma. Nel secondo movimento, per esempio, più che flemma traspare serenità, a tratti spiritosa nel dialogo degli archi e nello zompettare degli archi; nel terzo una mesta rassegnazione, con sobbalzi d’umore poco malinconici.

Il finale è indubbiamente sanguigno, ma come può essere anche un finale di sinfonia di Mendelssohn. Ma forse sono solo opinioni. Resta una sinfonia robusta, soddisfacente, piena, degna di questo compositore che con Sibelius e Grieg compone la massima triade nordica fra Otto e Novecento, una sinfonia in cui sembra precipitare il vocabolario di mezzo secolo di sinfonismo europeo con la classe di chi finge trasparenza ed equilibrio ma rivela un sardonico antiromanticismo, cosa del resto che si sente subito negli sbalzi umorali del primo movimento, peraltro quello che corrisponde al quadretto in trattoria che l’aveva colpito di più.