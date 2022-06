Teatro Regio: dal Pnrr 650 mila euro per migliorare l’efficienza energetica

Il Ministero della Cultura ha approvato la domanda presentata dal Teatro Regio di Parma per il miglioramento dell’eco-efficienza energetica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed ha assegnato al Teatro Regio di Parma 650 mila euro (il massimo dei fondi attribuiti nella categoria dei teatri).



I fondi assegnati consentiranno l’attuazione di interventi sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione e riduzione della dispersione termica, consentendo una riduzione dei costi di gestione e una maggiore cura del nostro ambiente e del nostro futuro.



Il Teatro Regio di Parma insieme al partner Iren Smart Solutions, esperto nel campo, ha elaborato un ampio e complesso progetto pluriennale di intervento e manutenzione con l’intento inoltre di rendere costante il monitoraggio, prevenendo e limitando così il più possibile gli interventi di manutenzione straordinaria, oggi in gran parte dovuti alla vetustà degli impianti stessi.



“Avere cura del Teatro Regio è da subito stata una nostra priorità – dichiara Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma. Numerosi sono stati gli interventi progettati e realizzati, anche con il sostegno del Comitato dei Sostenitori del Teatro Regio, a favore della conservazione di un monumento che è prossimo a compiere 200 anni, per rendere i suoi spazi sempre più confortevoli ai lavoratori, agli artisti e al pubblico, e anche per accrescere la propria capacità produttiva, dovendo consentire nei suoi spazi limitati la contemporaneità di prove, spettacoli, convegni, incontri. Oggi, grazie al sostegno del Ministero, il Teatro fa un ulteriore importante passo avanti nel rispetto dell’Ambiente, consentendoci di intraprendere un complesso piano di efficientamento energetico pluriennale che ci fa guardare con maggiore speranza al futuro della nostra comunità”.