Teatro Regio di Parma, Cavandoli (Lega): “Bene procedura abbreviata per Monumento nazionale”

“Il via libera da parte del Senato alla procedura abbreviata per il Ddl sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma è frutto dell’impegno della Lega da sempre vicina e sensibile al patrimonio culturale del nostro Paese. Sentiamo il dovere di valorizzare e tutelare le nostre straordinarie opere d’arte e questo provvedimento va proprio in questa direzione. Il Teatro Regio di Parma è il luogo simbolo della tradizione musicale e operistica italiana ed è custode di un patrimonio artistico e culturale inestimabile. Il mio personale ringraziamento va alla senatrice Maria Gabriella Saponara per aver avviato la proposta nella scorsa legislatura, portandola all’approvazione all’unanimità al Senato, e alla senatrice Elena Murelli che si è occupata della dichiarazione di urgenza in Aula. L’arte è testimonianza di vita, di storia, di un vissuto sociale che come Lega vogliamo continuare a promuovere e tramandare alle nuove generazioni”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli a proposito del Ddl concernente la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, per il quale il Senato ha deliberato la procedura abbreviata.