Teleriscaldamento, “grazie alla Lega IVA al 5%. Agenzia Entrate dà attuazione a Legge Bilancio”

“Grazie a un emendamento della Lega in Legge di Bilancio abbiamo ottenuto la riduzione dell’IVA per il teleriscaldamento dal 22% al 5% come per il gas. Il 15 febbraio è stata finalmente pubblicata la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate che rende effettiva la riduzione fiscale per aiutare centinaia di famiglie alle prese con il caro energia. La riduzione dell’IVA verrà poi compensata in caso di bollette antecedenti al 15 febbraio.

Il teleriscaldamento è un’energia più sostenibile ecologicamente perché produce calore sfruttando rifiuti, geotermia, biomasse e solare termico, ed è particolarmente importante per regioni come Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna dove è diffuso soprattutto all’interno delle grandi città tra gli utenti condominiali. Bene quindi questo abbassamento dei costi per i cittadini che hanno visto anche triplicare le loro bollette nell’ultimo anno”.

Lo dichiarano le parlamentari della Lega Simona Bordonali, Laura Cavandoli ed Elena Maccanti.