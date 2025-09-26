Tennis, europei under 16, Put ferma Pansecchi: Italia fuori a Parma

Il sogno azzurro si è spento sotto i colpi potenti di Stan Put. Sul Centrale del Castellazzo, l’olandese classe 2010 ha messo fine alla corsa di Francesco Pansecchi, ultimo italiano in gara nei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù. L’alessandrino, protagonista di quattro vittorie di carattere, ha lottato fino all’ultimo ma si è arreso per 6-0 4-6 6-2 al talento di Eindhoven, già campione europeo under 14 lo scorso anno e tra i favoriti anche in questa edizione.

Put vola così in semifinale, dove troverà il tedesco Vincent Jakob Reisach. Dall’altra parte del tabellone, il numero uno Leon Sloboda si è salvato al termine di una rimonta da brividi contro l’estone Ink, e sfiderà lo svizzero Alessandro Hunziker.

A fare notizia, nel femminile, è stata l’eliminazione shock della bosniaca Tea Kovacevic, travolta 6-0 6-0 dall’olandese Antonia Stoyanov. La mancina dei Paesi Bassi affronterà ora la rumena Maria Valentina Pop, mentre la semifinale della parte bassa vedrà opposte la ceca Tereza Hermanova e l’austriaca Anna Pircher.

Domani al Circolo del Castellazzo spazio alle semifinali dei singolari e alle finali dei doppi, con ingresso gratuito e diretta streaming su SuperTenniX e app Tennis Europe.