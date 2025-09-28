Tennis, Parma incorona Sloboda e Pircher: allo slovacco e all’austriaca gli Europei under 16

Parma celebra i nuovi protagonisti del tennis giovanile europeo: Leon Sloboda e Anna Pircher si aggiudicano i titoli dei Campionati Europei under 16, conclusi ieri con grande spettacolo sui campi cittadini.

Il torneo, organizzato con il supporto di Lavoropiù, ha visto competere giovani talenti provenienti da tutta Europa, tra match intensi e colpi spettacolari. Sloboda ha imposto il proprio gioco aggressivo in finale, dominando il tabellone maschile con tecnica e freddezza da veterano, mentre Pircher ha trionfato nella categoria femminile, imponendosi con decisione e determinazione su avversarie di alto livello.

“È stata un’esperienza incredibile – ha dichiarato Sloboda – il livello dei partecipanti era altissimo e vincere qui a Parma è un grande orgoglio.” Sulla stessa lunghezza d’onda Pircher: “Il torneo è stato emozionante, e sentire il supporto del pubblico ha fatto davvero la differenza.”

I Campionati Europei under 16 by Lavoropiù confermano Parma come un punto di riferimento per lo sport giovanile internazionale, capace di combinare competizione di alto livello e un’accoglienza impeccabile per atleti e tifosi.

Con la vittoria di Sloboda e Pircher, Parma si conferma vetrina ideale per il talento emergente, puntando i riflettori su due giovani promesse destinate a scrivere pagine importanti del tennis europeo.