Tenta di rapinare un negozio di abbigliamento in via Emilio Lepido: arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno arrestato un 33enne marocchino, residente in Provincia di Reggio Emilia con precedenti di polizia, per tentata rapina impropria.

È successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa di Parma ha ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento in Via Emilio Lepido che riferiva di essere stato aggredito da un cliente che non voleva pagare la merce prelevata dagli scaffali.

L’addetto alla sicurezza, rimasto illeso dall’aggressione, ha avvisato i Carabinieri e ha rincorso il ladro, costringendolo ad abbandonare la refurtiva. L’intervento della pattuglia ha scongiurato la fuga del 33enne che è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva, costituita da capi di vestiario del valore di circa 260 euro, è stata recuperata e restituita al titolare.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma