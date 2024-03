Tenta di rapinare un ristorante dell’Oltretorrente

“… viene spesso a chiedere qualcosa da mangiare e noi di tanto in tanto gli regaliamo qualcosa visto che sappiamo che si trova in difficoltà economiche e non ha soldi per pagare. Oggi ha tentato di rapinarci….””

Dopo questa premessa il proprietario del locale ha sporto denuncia per rapina nei confronti di un 36enne tunisino.

Nel pomeriggio del 14 marzo u.s. una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma su indicazione della Centrale Operativa è intervenuta nell’Oltretorrente dove il titolare di un ristorante della zona ed un suo collaboratore denunciavano di aver subito un tentativo di rapina e che stavano inseguendo l’autore.

L’operatore al 112, percependo dal tono di voce dell’interlocutore che la situazione era tutt’altro che tranquilla, allertava immediatamente una pattuglia, che in tempi rapidissimi raggiungeva il locale.

In sostanza, verso le ore 15.00 il tunisino, entrato nel locale, dopo aver prelevato una bottiglietta d’acqua dal frigo, si avvicinava alla cassa e mentre chiedeva al dipendente il prezzo della bottiglietta, con un gesto fulmineo introduceva le mani all’interno della cassa prelevando una manciata di banconote di vario taglio. L’uomo alla cassa, dopo un attimo di smarrimento afferrava le mani del tunisino nel tentativo di bloccarlo, ma per tutta risposta riceveva una forte spinta che lo faceva barcollare, e permetteva al 36enne di guadagnare l’uscita del locale.

Il dipendente, non faceva nemmeno in tempo ad inseguire il malvivente che quest’ultimo rientrava all’interno del ristorante formulando pesanti minacce ed insulti all’indirizzo pel lavoratore, reo secondo il tunisino, di essersi messo in mezzo ed avergli impedito di prendere i soldi.

Dopo le minacce e gli insulti il tunisino passava nuovamente alle vie di fatto, spintonando ancora una volta il dipendente per poi fuggire all’esterno.

Nel frattempo sopraggiungeva il titolare del locale che notato il tunisino uscire dal suo locale a gambe levate inseguito dal dipendete, ha intuito che qualcosa non andava, e si è messo a correre nella direzione dei due.

Una volta raggiunto dal titolare del locale e dal suo aiutante il tunisino ha dato vita ad una violenta colluttazione, lanciando altresì all’indirizzo dei due, una cassa di uno stereo che aveva al seguito, fortunatamente senza colpire nessuno.

I Carabinieri sopraggiunti in brevissimo tempo una volta fermato il presunto responsabile, acquisivano le testimonianze delle due parti offese e di alcuni testimoni al fine di ricostruire l’intera vicenda.

Nel frattempo il tunisino è stato accompagnato in caserma ed al termine della meticolosa ricostruzione dei fatti, dichiarato in stato di arresto e su disposizione del P.M. di turno trattenuto nelle camere di sicurezza di Strada fonderie in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il tunisino la custodia in carcere in attesa del processo.