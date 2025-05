Tenta di rubare alcuni prodotti in un negozio del centro: denunciato 40enne

Ha tentato di allontanarsi dal negozio con vari capi di abbigliamento non pagati del valore di 90 euro. Scoperto dalla vigilanza è stato fermato e denunciato dai Carabinieri tempestivamente intervenuti.

*******

I Carabinieri della Stazione di parma Centro hanno recentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano, a Parma senza fissa dimora, quale presunto responsabile di un tentato furto di capi di abbigliamento ai danni di un negozio del centro città.

L’episodio si è verificato alcune settimane fa, quando l’addetto alla sicurezza di un negozio del centro città ha notato il 40enne entrare e vagare fra gli scaffali per poi dirigersi in un camerino, portando con sé uno zaino. Dopo alcuni minuti, l’uomo a passo spedito si è diretto verso l’uscita. Il vigilante, insospettito, ha seguito l’uomo fino all’uscita dove è stato fermato in attesa dell’arrivo dei Carabinieri allertati sull’utenza d’emergenza 112.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno fermato l’uomo, che di fatto è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento, occultati nello zaino e sotto la giacca che indossava. Il proprietario del negozio, constatati i fatti, rientrato in possesso del maltolto ha successivamente formalizzato la denuncia.

A seguito delle testimonianze raccolte e degli accertamenti effettuati, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 40enne, residenti fuori provincia, ritenendolo il presunto responsabile del tentato furto.

È doveroso precisare che l’uomo, allo stato è solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La sua colpevolezza potrà essere definitivamente accertata solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma