Tenta di rubare all’Esselunga di via Emilia Ovest: 30enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni, straniero, gravemente indiziato di tentata rapina impropria, in relazione ai fatti accaduti ieri sera.

Tutto è iniziato quando una volante è intervenuta a seguito della segnalazione di un furto presso il centro commerciale “Esselunga” di Via Emilia Ovest. Arrivata nel parcheggio, l’equipaggio ha notato un uomo di colore uscire di corsa dall’esercizio commerciale, inseguito da due addetti alla sicurezza del supermercato.

Intuendo la situazione, il capo pattuglia è sceso immediatamente dall’auto di servizio e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccare il fuggitivo.

Per ricostruire l’accaduto, gli agenti hanno ascoltato l’addetto alla sicurezza, che ha riferito di aver visto lo straniero muoversi con fare sospetto tra le corsie del supermercato dedicate alla vendita di superalcolici. L’uomo, dopo aver prelevato quattro bottiglie dagli scaffali, le aveva riposte nel proprio zaino e si stava dirigendo verso l’uscita senza pagare, utilizzando la corsia di emergenza, dove è stato fermato dagli addetti alla sicurezza.

Vistosi scoperto e nel tentativo di sfuggire al controllo, l’uomo ha spintonato energicamente l’addetto alla sicurezza, riuscendo a fuggire nel parcheggio. Tuttavia, è stato prontamente individuato e fermato dai poliziotti intervenuti.

Dopo aver ricostruito i fatti, l’uomo è stato accompagnato in Questura. A seguito del fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino nigeriano di 30 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere.

Al termine delle attività, l’uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. La merce asportata è stata invece riconsegnata alla persona legittimamente titolata.