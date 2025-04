Tenta di rubare “ferro lavorato” in un cantiere edile a Fraore: denunciato un 34enne

Il 34enne è stato ripreso dalle telecamere del cantiere e osservato in tempo reale da una guardia di sicurezza che ha subito chiamato il 112. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, immediatamente intervenuta, lo ha fermato in Via Emilia Ovest mentre tentava di allontanarsi in sella ad una bicicletta.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 34enne straniero che, a conclusione degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di tentato furto in un cantiere edile.

Secondo quanto ricostruito, alcune settimane fa, durante la notte, un uomo parzialmente travisato si è introdotto in un cantiere edile recintato ubicato nella località cittadina di Fraore.

Dopo essersi impossessato di un flessibile, ha iniziato a maneggiare l’attrezzo in direzione di alcuni ferri lavorati accantonati per i lavori in corso nel cantiere.

Una guardia di sicurezza, monitorando le telecamere da remoto, si è accorta della presenza dell’uomo e ha immediatamente chiamato il 112, segnalando il tentativo di furto e fornendo una descrizione dettagliata dell’individuo e degli abiti che indossava.

Una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente è intervenuta tempestivamente, ma l’uomo si era già allontanato dal cantiere. I Carabinieri hanno quindi iniziato a perlustrare le zone limitrofe e hanno rintracciato, non lontano dal cantiere, in Via Emilia Ovest, un uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla guardia di sicurezza, il quale pedalava affannosamente in direzione di Ponte Taro.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo, identificandolo in un 34enne magrebino, senza fissa dimora in Italia e gravato da numerose vicende di polizia per reati contro il patrimonio.

Il 34enne, sudato, con le mani sporche di residui ferrosi e visibilmente agitato, non è stato in grado di fornire spiegazioni coerenti sulla sua presenza in quel luogo né sulla sua destinazione, e per questo è stato accompagnato nella caserma di Strada delle Fonderie per ulteriori accertamenti.

Il titolare della ditta edile si è recato in caserma e ha sporto denuncia, fornendo una copia dei filmati dell’impianto di sicurezza del cantiere. I Carabinieri, analizzando attentamente i filmati, hanno ricavato dei fermi immagine che riprendevano nitidamente il volto dell’uomo, immediatamente riconosciuto nel 34enne fermato.

Raccolti tutti gli elementi probatori e sentiti i testimoni, al termine degli accertamenti e considerati i gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico, il 34enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che l’indagato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma