Tenta di rubare in un negozio dell’Oltretorrente poi aggredisce il proprietario: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno arrestato, in flagranza, un 40enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia accusato di rapina impropria ai danni di un esercente cinese. I fatti si sono verificati, ieri sera in orario di chiusura, all’interno di un’attività commerciale in zona Oltretorrente.

A segnalare l’episodio, al numero d’emergenza 112, il proprietario del negozio che ha riferito di aver notato l’uomo, prelevare dagli appositi espositori tre paia di scarpe per poi riporle all’interno di uno zaino. Alla richiesta di restituzione della merce, il 40enne ha tentato di allontanarsi scaraventando a terra l’uomo e lasciando lo zaino in terra. La pattuglia, nelle vicinanze, lo ha bloccato pochi metri fuori al negozio. Condotto in caserma è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma