Tenta di rubare in un negozio di alimentari: denunciato 40enne già gravato da ordine di allontanamento da Parma

I Carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano per tentato furto e inosservanza del foglio di via obbligatorio.

L’uomo, si è recato all’interno di un supermercato cittadino ed ha iniziato a girare fra gli scaffali sui quali erano esposti generi alimentari di varia natura. L’uomo si è poi diretto verso la corsia dei salumi e formaggi, dove ha arraffato diversi prodotti che ha occultato maldestramente sotto i vestiti.

Una volta raggiunte le casse, cercando passare inosservato, mangiando un pezzo di pizza si è diretto verso l’uscita, ma a quel punto l’addetto alla sicurezza lo ha fermato.

Notati i generi alimentari che spuntavano da sotto la giacca, ha richiesto tramite il 112 l’intervento di una pattuglia che in brevissimo tempo ha raggiunto il supermercato e fermato il 40enne, recuperando la merce sottratta del valore di circa 90 euro.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati della stessa specie, da un accertamento alla banca dati è risultato gravato da un provvedimento amministrativo, comunemente chiamato Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Parma per 4 anni, emesso dalla Questura di Parma nell’anno 2023.

Il provvedimento era stato emesso proprio al fine di porre termine alla reiterazione delle condotte illecite commesse dal 40enne.

Al termine dei doverosi riscontri, acquisiti inconfutabili elementi probatori, l’uomo è stato denunciato all’A.G. per il reato di furto ed inosservanza delle disposizioni impartite a seguito di emissione di F.V.O.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma