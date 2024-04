Tenta di rubare in un supermercato in città: denunciata una 54enne con precedenti per furto

Dopo essere stata scoperta dall’incaricata alla vigilanza finge di dover andare urgentemente in bagno dove cerca di nascondere 3 delle 5 bottiglie che aveva prelevato dagli scaffali.

Una 53enne italiana è stata denunciata per tentato furto aggravato commesso in un supermercato ubicato nella prima periferia di Parma. A procedere sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dell’addetta alla sicurezza dell’esercizio commerciale.

La preposta alla vigilanza riferiva che poco prima aveva fermato una donna che a passo spedito aveva tentato di allontanarsi attraverso una porta di sicurezza. Una volta fermata la donna con una scusa si recava in bagno e dopo circa 5 minuti usciva. La vigilante comunque insospettita da tale comportamento effettuava una verifica all’interno dei bagni e notava dentro un cestino, ben nascoste 3 bottiglie di amaro di una nota marca.

A questo punto richiedeva l’intervento di una pattuglia, che sopraggiunta in pochi minuti, dopo aver identificato la donna, notando che la borsa che portava al seguito era stranamente pesante, controllando l’interno rinveniva 2 bottiglie dello stesso amaro occultato nei bagni.

La 54enne veniva pertanto accompagnate in caserma dove a seguito di un controllo in banca è risultata gravata da numero si precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti per la 54enne è scattata la denuncia per tentato furto aggravato, mentre la merce, per un valore di circa 90 Euro è stata restituita al personale del supermercato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma