Tenta di rubare una macchina da caffè in un negozio del centro: 30enne denunciato

Entra in negozio con una borsa vuota ed esce con una macchina da caffè. Denunciato per tentato furto dai Carabinieri di Strada Fonderie.

I Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà un 30enne dell’est Europa, in Italia senza fissa dimora con precedenti di polizia, per il reato di tentato furto.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando la dipendente di un negozio del centro specializzato nella vendita di macchina di caffè, ha sporto denuncia ai Carabinieri per il tentato furto di una delle sue “macchine”.

La donna riferiva che nella mattinata era entrato in negozio un ragazzo, che dopo aver gironzolato fra gli scaffali, era uscito velocemente portando con se una macchina per fare il caffè, naturalmente senza pagarla.

La donna accortasi del movimento rincorreva il giovane chiedendo spiegazioni, ma il 30enne piuttosto infastidito senza proferire parola restituiva l’oggetto alla donna e si allontanava.

La dipendente seppure rientrata in possesso del bene, decideva comunque di sporgere querela nei confronti del responsabile.

Nella circostanza i militari, acquisite tutta una serie di immagini registrate da varie telecamere presenti in zona, ivi compresa una a ridosso del negozio, riuscivano a identificare l’autore.

Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 30enne, con numerose segnalazioni di Polizia per analoghi reati, noto ai carabinieri di Strada Fonderie è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di tentato furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma