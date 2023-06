Tenta di scaricare rifiuti pericolosi nell’area di via Lazio: 46enne denunciato

Nell’ambito delle attività di contrasto al degrado e controllo del territorio questa mattina gli agenti di via del Taglio hanno notato un 46enne che, alla guida di un furgone, si aggirava in modo sospetto nell’area di via Lazio.

Alla vista degli agenti il soggetto ha tentato di allontanarsi con una manovra repentina, ma nonostante il tentativo di eludere il controllo è stato fermato dagli operatori, che hanno così potuto accertare che il vano di carico del veicolo era stipato di rifiuti di vario genere, per lo più elettrodomestici, nonché di una quarantina di batterie esauste per auto, classificate come rifiuti pericolosi.

A fronte della richiesta degli agenti di fornire le previste autorizzazioni relative al materiale trasportato, l’uomo non è stato in grado di esibire alcuna documentazione per la loro raccolta, trasporto e trattamento e non ha voluto fornire ragguagli circa la loro destinazione. È stato quindi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti, con contestuale sequestro dei rifiuti e del veicolo utilizzato per il trasporto.