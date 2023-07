Tenta di sfondare la vetrina di una pizzeria in via Trento per rubare: arrestato 19enne con vari precedenti

Ieri mattina alle ore 6,15 circa, su disposizione della Sala Operativa della Questura, la volante è intervenuta in via Trento presso una pizzeria per la segnalazione di un soggetto intento a colpire con calci e pugni la vetrata del negozio. Giunti immediatamente sul posto gli Agenti delle Volanti hanno individuato il soggetto in questione, che alla vista della Volanti, ha cercato di allontanarsi dal posto, dandosi alla fuga su via Trento (direzione centro città). A quel punto gli operatori della Polizia di Stato lo hanno inseguito e prontamente bloccato e portato in Questura per l’identificazione.

Nell’immediatezza dei fatti i poliziotti venivano avvicinati da due testimoni oculari che riferivano di aver visto il soggetto appena fermato che aveva cercato di entrare all’interno della pizzeria e che comunque poco prima il medesimo tentativo era stato compiuto, sempre la stessa persona, in un altro esercizio commerciale poco distante dalla pizzeria in questione.

Al termine della ricostruzione dei fatti il soggetto, un cittadino italiano di 19 anni, senza fissa dimora e con numerosissimi precedenti a suo carico commessi in varie parti del territorio nazionale e già arrestato in data 18.05.2021 per furto aggravato in concorso, dopo essere stato fotosegnalato dalla Polizia Scientifica è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato continuato e denunciato anche per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale in quanto aveva fornito delle false generalità agli Agenti che lo avevano fermato.

Al termine del rito direttissimo e dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di Dimora nella Provincia di Parma.

Questura di Parma