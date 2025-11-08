Quotidiano online di Parma

Tenta il furto al supermercato, il vigilante lo grazia, ma viene poi aggredito a fine turno

Denunciato 22enne per lesioni aggravate

di Tatiana Cogo

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 22enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di lesioni aggravate ai danni di una guardia giurata in servizio in un supermercato cittadino.

L’episodio risale ad alcune settimane fa, in un punto vendita lungo la via Emilia. Il vigilante aveva notato il giovane aggirarsi tra le corsie con fare sospetto e lo aveva sorpreso mentre tentava di sottrarre un prodotto alimentare di scarso valore. Dopo un breve confronto, la guardia gli aveva intimato di rimettere a posto la merce, decidendo di non denunciarlo.

Poche ore dopo, però, quando il vigilante stava aspettando l’autobus per tornare a casa, il ragazzo si è ripresentato, minacciandolo e aggredendolo con calci e pugni, fino a colpirlo anche con una lattina di bibita. L’uomo, ferito, è stato medicato in ospedale e dimesso con pochi giorni di prognosi.

La vittima ha poi sporto denuncia ai Carabinieri, che sono risaliti rapidamente all’aggressore già identificato in precedenza. Le indagini, supportate anche da un video registrato da un testimone, hanno confermato la dinamica dei fatti.

Il 22enne è stato denunciato per lesioni aggravate.

