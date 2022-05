Tenta il furto all’Eurosia e poi aggredisce vigilanti e poliziotti: arrestato

Ieri sera, alle ore 19.00, il personale delle Volanti della Questura su disposizione della Centrale Operativa 113 è intervenuto presso il centro Commerciale “Eurosia” in largo Bottai 19/1, ove era stato segnalato un soggetto autore di una rapina all’interno della COOP: questi, dopo aver prelevato alcuni prodotti occultandoli all’interno di uno zaino, ne aveva omesso il pagamento e, dopo essere stato fermato dagli addetti alla sorveglianza, aveva esercitato violenza nei confronti di questi ultimi con il chiaro intento di guadagnarsi la fuga.

Le Volanti giungevano prontamente sul posto, trovando il soggetto ancora sul posto.

Il rapinatore, vista la Volante andava nuovamente in escandescenza, ponendo in essere resistenza attiva nei confronti degli Agenti.

Il soggetto – cittadino italiano ventiduenne – a seguito di perquisizione, oltre a tutta la refurtiva, veniva trovato in possesso anche di un coltellino svizzero.

Il ventiduenne veniva pertanto portato in Questura ed arrestato per i reati di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Allo stesso tempo, è stato denunciato a piede libero per oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Su disposizione della locale A.G. lo stesso veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Questura di Parma