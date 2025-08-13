Tenta il furto in un ristorante e aggredisce gli agenti: arrestato 31enne

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un cittadino straniero di 31 anni gravemente indiziato dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte, circa alle 01.00, un equipaggio delle Volanti è intervenuto su disposizione della Sala Operativa in zona Crocetta, per un tentativo di furto ai danni di un ristorante.

Gli agenti, effettuato un controllo perimetrale, hanno notato un uomo che, dalle descrizioni della Sala Operativa, stava armeggiando vicino a una delle porte d’ingresso del locale. Accortosi dell’arrivo della volante, l’uomo è fuggito, ma è stato prontamente bloccatto dopo un breve inseguitamento di circa cento metri. Per guadagnarsi la fuga, ha cominciato a dimenarsi sferrando calci agli operatori, che lo hanno comunque bloccato.

Per ricostruire l’accaduto la richiedente ha riferito che, rientrata a casa, aveva udito forti rumori provenire dall’esterno e, affacciatasi, ha visto un uomo vestito di scuro che stava cercando di forzare la porta d’ingresso del ristorante, motivo per cui ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti anche i proprietari del ristorante, che insieme agli agenti hanno effettuato un controllo. La volante ha riscontrato la porta d’ingresso forzata e ha trovato nell’intercapedine della porta un paletto di ferro e un cavalletto di una bici, utilizzati dall’uomo per tentare la violazione.

Il fermato è stato accompagnato in Questura per l’identificazione da parte della Polizia Scientifica. Si è rivelato cittadino straniero di 31 anni, regolare, residente fuori provincia, con numerose condanne per reati contro il patrimonio. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.

In udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Parma.