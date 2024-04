Tentano di rapinare un coetaneo sull’autobus: presunti responsabili un 15enne e due 16enni

Hanno iniziato a fissarlo con sguardo minaccioso, poi si sono seduti attorno a lui, hanno proferito una velata minaccia…” che bel borsello che hai puoi farcelo provare?” ed infine hanno tentato di rapinarlo.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa quando un 14enne ha subito un tentativo di rapina da parte di tre coetanei, mentre si trovava su di un autobus cittadino. A chiedere l’intervento dei Carabinieri è stato il conducente che resosi conto che qualcosa non andava, ha fermato l’autobus ed ha chiesto spiegazioni a quel gruppetto di esagitati. Il 14enne a questo punto ha raccontato quello che gli era appena capitato all’autista che contattato il 112 ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

I militari, sopraggiunti in pochissimo tempo, venivano subito avvicinati dal 14enne che riferiva verbalmente quello che era accaduto.

Il ragazzo riferiva che tre ragazzi, che indicava, in quanto ancora presenti sull’autobus, lo avevano d’dapprima fissato in brutto modo e successivamente dopo averlo circondato avevano tentato di rapinarlo. Precisava che uno dei tre lo aveva minacciato con un qualcosa che impugnava nella mano destra, che a suo dire poteva essere un coltello a serramanico con la lama chiusa. Di fatto i tre dopo averlo terrorizzato con un comportamento estremamente minaccioso, avrebbero tentato di rubargli il borsello che teneva a tracolla ed il portafoglio, senza riuscirci. Riuscivano però a strappargli di mano il carica batterie del cellulare che dopo un po’ gli veniva restituito. L’intervento dell’autista e il sopraggiungere dei Carabinieri ha fatto desistere i tre dal portare a termine l’azione e darsi alla fuga.

Ancora presenti nelle vicinanze dell’autobus i tre presunti autori sono stati accompagnati in Strada delle Fonderie, al fine di ricostruire nei dettagli l’intera vicenda.

Nell’immediatezza dei fatti la parte offesa, nel frattempo raggiunto dal padre, sporgeva formale querela nei confronti dei tre coetanei, fornendo la sua versione dei fatti.

Gli elementi forniti dal 14enne in fase di querela, incrociati con importanti informazioni testimoniali ottenute nel corso dell’indagine sul campo hanno permesso ai Carabinieri di acquisire apprezzabili elementi indizianti, che sono stati prontamente riferiti alla Procura per i minorenni di Bologna, per le successive valutazioni.

I Carabinieri, a conclusione dell’attività investigativa hanno deferito alla Procura per i Minorenni di Bologna, due 15enni ed un 16enne tutti residenti in Parma, poiché ritenuti i presunti autori del reato di tentata rapina in concorso.

Ovviamente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, seppure formalmente indagati, i tre minori avranno modo di esporre, se vorranno, le proprie rispettive posizioni a fronte delle accuse che sono state loro mosse.

Comando Provincia Carabinieri di Parma