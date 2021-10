Tentano di rubare su alcune auto nel parcheggio Toschi: arrestati due uomimi

Arrestati un 26enne e un 42enne italiani per rapina e detenzione di oggetti idonei ad offendere. Nella tarda serata di ieri in Viale Toschi all’interno del parcheggio coperto dopo aver prelevato un estintore hanno infranto il finestrino di un’autovettura. Mentre il 42enne controlla che nessuno arrivi attirato dal rumore del vetro che si infrange e dall’allarme del mezzo, il 26enne entra nell’abitacolo per prelevare diversi oggetti. Sulla scena però interviene un carabiniere, libero dal servizio, che avvertito il forte botto, il rumore dei vetri e l’allarme si precipita per verificare quanto sta accadendo. Individua i soggetti, in particolare il 26enne intento a rovistare all’interno dell’abitacolo mentre, il complice, si allontana in quanto accortosi dell’arrivo del militare.

Lo stesso, prima di riuscire a dileguarsi è stato fermato. Nel frattempo, arriva la guardia giurata che blocca il complice ancora all’interno del veicolo, tenendolo per un braccio. Lo stesso riesce a divincolarsi e fuggire, per essere fermato, all’uscita del parcheggio, lato Piazzale della Pilotta, dalla pattuglia della Stazione di Parma Centro allertata dalla Centrale Operativa su indicazione del militare intervenuto. I ladri, bloccati sono stati condotti in caserma. Nel corso del sopralluogo, all’interno del parcheggio, lasciata in terra, è stata trovata una borsa contenente un compressore portatile in dotazione al veicolo, un astuccio contenente una coppia di orecchini ed un paio di occhiali da sole del valore di circa 300 euro. Il tutto è stato restituito alla proprietaria. I due sono stati arrestati e associati a via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma